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А. Кульбачевский предложил зоопаркам России забрать львенка Лемика, найденного в промзоне на юге Москвы
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А. Кульбачевский предложил зоопаркам России забрать львенка Лемика, найденного в промзоне на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский предлагает российским зоопаркам забрать годовалого львенка Лемика, которого зимой 2017 г. обнаружили в промзоне в районе Бирюлево Западное. Об этом он сообщил журналистам.
«Львят Киру и Лемика мы нашли в бирюлевской промзоне, когда выезжали по жалобе на незаконное сжигание отходов. Животные находились в ненадлежащих условиях и суд принял решение об их конфискации. В живую природу животных, понятное дело, не вернуть, поэтому зоопарки в близлежащих областных центрах Центрального федерального округа — это, наверное, такой путь всех зверей, которых мы спасаем — конфискуем и находим им добрые руки. Изначально мы предлагаем животных Московскому зоопарку, но у них, как правило, уже избыток таких животных. Киру мы уже сегодня отправили в Липецкий зоопарк, а Лемик пока остается в центре передержки и ждет свое новое место. Может быть, вы, журналисты, поможете и кинете клич? Может, какому-то российскому зоопарку нужен львенок?», — заявил А. Кульбачевский.
Как пояснили в пресс-службе департамента, возраст Лемика составляет «чуть больше года». Также собеседник агентства уточнил, что предложение забрать животное адресовано зоопаркам во всех регионах России.
Львята Кира и Лемик были обнаружены инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во время патрулирования промзоны на ул. 3-я Никопольская зимой 2017 г. Документов на них инспекторы не получили. В результате львы были переданы на содержание в подведомственный департаменту Центр передержки диких животных «Простар+».
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