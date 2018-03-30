Каким будет наказание за торговлю и охоту на редких животных?

В ходе пресс-конференции речь пойдёт о том:

— Какой будет уголовная ответственность за торговлю через интернет краснокнижными животными?

— Кого освободят от уплаты НДФЛ за сбор и сдачу макулатуры по новому закону?

— Как избавить крупные мегаполисы от смога и к чему ведёт промедление с внесением законопроекта «О сводных расчётах»?

— Какими будут стимулы для использования экологически чистого транспорта и внедрения современных систем управления транспортом в населённых пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха?

— Какие проекты и законодательные инициативы получат старт в сфере защиты окружающей среды в ближайшее время?

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