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Каким будет наказание за торговлю и охоту на редких животных?
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Каким будет наказание за торговлю и охоту на редких животных? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
30 марта в 13:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова нему: «Каким будет наказание за торговлю и охоту на редких животных?».
В ходе пресс-конференции речь пойдёт о том:
— Какой будет уголовная ответственность за торговлю через интернет краснокнижными животными?
— Кого освободят от уплаты НДФЛ за сбор и сдачу макулатуры по новому закону?
— Как избавить крупные мегаполисы от смога и к чему ведёт промедление с внесением законопроекта «О сводных расчётах»?
— Какими будут стимулы для использования экологически чистого транспорта и внедрения современных систем управления транспортом в населённых пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха?
— Какие проекты и законодательные инициативы получат старт в сфере защиты окружающей среды в ближайшее время?
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