Донской: города России к 2024 г очистят от 180 несанкционированных свалок 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Более 150 объектов по переработке и утилизации мусора создадут в России к 2024 году, также к этому времени города страны планируется очистить от 180 несанкционированных свалок, сообщил на заседании коллегии Минприроды министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской.
"К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок — это более 180 объектов, а затем продолжить эту работу на всей территории страны", — сказал Донской.
По его словам, эта работа будет проводиться совместно с регионами. «В этом году нами определены пилотные объекты для ликвидации и рекультивации в 12 субъектах Российской Федерации с массой накопления отходов более 35 тысяч тонн», — сказал Донской.
Он отметил, что в 2018 году в России будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок, которая сейчас работает в пилотных регионах.
"Для создания перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам РФ субсидий в объеме 1 миллиард рублей. В дальнейшем ежегодно объем субсидий должен быть увеличен не менее чем в два раза. К 2024 году планируется создание 154 современных объектов по обработке и утилизации отходов", — сказал Донской.