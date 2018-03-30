Ещё
К 2021 году города России освободят от лишнего транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 2021 году города России освободят от лишнего транспорта 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как пояснили «РГ» эксперты, это будет возможно, если решить вопросы с транзитными потоками автомобилей, строительством новых магистралей и пересмотром организации движения в городах — с точки зрения выделения полос для общественного транспорта, организации работы светофоров.
Также Сергей Иванов отметил, в числе задач на ближайшую перспективу — «переход с 2021 года всех предприятий с высокой категорией риска на наилучшие доступные технологии, модернизация ТЭЦ и коммунального хозяйства, популяризация экологического транспорта, ликвидация свалок и, в первую очередь, рекультивация их в городах, решение вопроса с чистой питьевой воды, открытие новых заповедников и нацпарков».
И сообщил, что в прошлом году было открыто 8 новых заповедников и национальных парков, и по их площади Россия — явный лидер в мире.
Российская Газета: последние новости
Россиян будут информировать о потерях части пенсии Косачев назвал иезуитской реакцию Госдепа на ответную высылку дипломатов МИД РФ потребовал освободить экипаж судна "Норд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена297
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»154
Тест: Угадайте вора в законе50
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги109
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение