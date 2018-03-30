К 2021 году города России освободят от лишнего транспорта

Как пояснили «РГ» эксперты, это будет возможно, если решить вопросы с транзитными потоками автомобилей, строительством новых магистралей и пересмотром организации движения в городах — с точки зрения выделения полос для общественного транспорта, организации работы светофоров.

Также Сергей Иванов отметил, в числе задач на ближайшую перспективу — «переход с 2021 года всех предприятий с высокой категорией риска на наилучшие доступные технологии, модернизация ТЭЦ и коммунального хозяйства, популяризация экологического транспорта, ликвидация свалок и, в первую очередь, рекультивация их в городах, решение вопроса с чистой питьевой воды, открытие новых заповедников и нацпарков».