Россия летом подготовит документы для разрешения строительства «Северного потока — 2»

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока — 2», ориентировочно, будет готов летом 2018 года, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской

"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской.