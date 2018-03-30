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Россия летом подготовит документы для разрешения строительства «Северного потока — 2»
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Россия летом подготовит документы для разрешения строительства «Северного потока — 2» 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока — 2», ориентировочно, будет готов летом 2018 года, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской.
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