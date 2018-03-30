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К 2024 году в России ликвидируют более 180 незаконных свалок
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К 2024 году в России ликвидируют более 180 незаконных свалок 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 180 незаконных свалок и мусорных полигонов должно быть ликвидировано в РФ к 2024 году. Об этом заявил в пятницу министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.
"К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок, а это более 180 объектов, и затем продолжить эту работу на всей территории страны. Будем это делать совместно с регионами", — сказал он.
Для более эффективной работы в текущем году на всей территории страны будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая сейчас работает в пилотных регионах, отметил Донской
По словам министра, одним из приоритетов работы является создание объектов по переработке отходов, для этого регионам будут выделены соответствующие субсидии. «Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд рублей. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза», — подчеркнул Донской.
Он отметил, что к 2024 году должны быть ликвидированы свалки, содержащие опасные отходы, в том числе полигоны «Черная дыра» в Нижегородской области, «Красный бор» в Ленинградской области и отходы от Байкальского ЦБК. Кроме того, к указанному сроку в субъектах РФ планируется создать 154 объекта по переработке и утилизации отходов.
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