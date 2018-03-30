К 2024 году в России ликвидируют более 180 незаконных свалок

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Около 180 незаконных свалок и мусорных полигонов должно быть ликвидировано в РФ к 2024 году. Об этом заявил в пятницу министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды

"К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок, а это более 180 объектов, и затем продолжить эту работу на всей территории страны. Будем это делать совместно с регионами", — сказал он.

Для более эффективной работы в текущем году на всей территории страны будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая сейчас работает в пилотных регионах, отметил Донской

По словам министра, одним из приоритетов работы является создание объектов по переработке отходов, для этого регионам будут выделены соответствующие субсидии. «Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд рублей. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза», — подчеркнул Донской.