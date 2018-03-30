Ещё
Более 20 природных территорий в России получат статус особо охраняемых в ближайшие шесть лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 природных территорий в России получат статус особо охраняемых в ближайшие шесть лет 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) появится в России в ближайшие шесть лет, сообщил на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии глава ведомства Сергей Донской.
«Отдельной задачей министерства является сохранение дикой природы. В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га», — сказал С. Донской.
При этом, по итогам 2018 г., планируется иметь шесть новых ООПТ, четыре из которых уже созданы.
Кроме того, власти поставили задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма на ООПТ. По словам С. Донского, в течение шести лет планируется обеспечивать возможность посещения ООПТ дополнительно для 4 млн человек ежегодно.
«В 2018 г. продолжатся программы по реинтродукции редких видов животных. Кроме того, мы рассчитываем совместно с профильными комитетами Госдумы принять в этом году закон, вносящий важные изменения в регулирование вопросов сохранения и развития особо охраняемых природных территорий, которые приняты в первом чтении еще в 2015 г.», — добавил министр.
Агентство «Москва»: последние новости
Организаторы «Часа Земли» ожидают, что в акции примут участие не менее 30 млн россиян Почти 900 деревьев и кустарников высадят в Гольяново до конца года Около 500 деревьев планируется высадить в Северном Тушино до конца года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена297
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»154
Тест: Угадайте вора в законе50
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги109
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение