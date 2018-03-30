Более 20 природных территорий в России получат статус особо охраняемых в ближайшие шесть лет

«Отдельной задачей министерства является сохранение дикой природы. В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га», — сказал С. Донской.

При этом, по итогам 2018 г., планируется иметь шесть новых ООПТ, четыре из которых уже созданы.

Кроме того, власти поставили задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма на ООПТ. По словам С. Донского, в течение шести лет планируется обеспечивать возможность посещения ООПТ дополнительно для 4 млн человек ежегодно.