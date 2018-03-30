Более 20 природных территорий в России получат статус особо охраняемых в ближайшие шесть лет 

Более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) появится в России в ближайшие шесть лет, сообщил на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии глава ведомства Сергей Донской.
«Отдельной задачей министерства является сохранение дикой природы. В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га», — сказал С. Донской.
При этом, по итогам 2018 г., планируется иметь шесть новых ООПТ, четыре из которых уже созданы.
Кроме того, власти поставили задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма на ООПТ. По словам С. Донского, в течение шести лет планируется обеспечивать возможность посещения ООПТ дополнительно для 4 млн человек ежегодно.
«В 2018 г. продолжатся программы по реинтродукции редких видов животных. Кроме того, мы рассчитываем совместно с профильными комитетами Госдумы принять в этом году закон, вносящий важные изменения в регулирование вопросов сохранения и развития особо охраняемых природных территорий, которые приняты в первом чтении еще в 2015 г.», — добавил министр.