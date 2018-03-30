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Минприроды предложило ужесточить ответственность за несанкционированные свалки
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Минприроды предложило ужесточить ответственность за несанкционированные свалки 

Rambler News Service 24 минуты назад
Минприроды РФ предлагает ужесточить ответственность за несанкционированные свалки, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды.
По его словам, министерство подготовила соответсвующие поправки в КоАП.
«Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести существенное наказание. Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в КоАП», — сказал он.
Донской пояснил, что поправки в законодательство могут быть приняты уже в 2018 году.
«Мы рассчитываем на поддержку наших коллег из профильных комитетов для его принятия в этом году», — подчеркнул министр.
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