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Глава Минприроды пообещал ликвидировать несанкционированные свалки в городах к 2024 году
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Глава Минприроды пообещал ликвидировать несанкционированные свалки в городах к 2024 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Несанкционированные свалки в городах будут ликвидированы к 2024 году, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды.
«К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок (а это более 180 объектов), а затем продолжить эту работу на всей территории страны. Будем это делать совместно с регионами», — отметил министр.
Донской пояснил, что в этом году министерством определены «пилотные» объекты для ликвидации и рекультивации в 12 субъектах РФ с массой накопленных отходов более 35 тыс. тонн.
В 2018 году на всей территории России будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая сейчас работает в пилотных регионах.
По словам Донского, в прошлом году был введён поэтапный (начиная с текущего года) запрет захоронения тех отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот.
Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году министерство планирует выделение субъектам РФ субсидий в объеме 1 млрд рублей.
В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в 2 раза.
К 2024 году планируется создание ста пятидесяти четырех современных объектов по обработке и утилизации отходов, подчеркнул Донской.
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 Ещё 4 источника 
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