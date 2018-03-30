Глава Минприроды пообещал ликвидировать несанкционированные свалки в городах к 2024 году

Несанкционированные свалки в городах будут ликвидированы к 2024 году, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды

«К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок (а это более 180 объектов), а затем продолжить эту работу на всей территории страны. Будем это делать совместно с регионами», — отметил министр.

Донской пояснил, что в этом году министерством определены «пилотные» объекты для ликвидации и рекультивации в 12 субъектах РФ с массой накопленных отходов более 35 тыс. тонн.

В 2018 году на всей территории России будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая сейчас работает в пилотных регионах.

По словам Донского, в прошлом году был введён поэтапный (начиная с текущего года) запрет захоронения тех отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот.

Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году министерство планирует выделение субъектам РФ субсидий в объеме 1 млрд рублей.

В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в 2 раза.

К 2024 году планируется создание ста пятидесяти четырех современных объектов по обработке и утилизации отходов, подчеркнул Донской.