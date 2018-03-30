В Москве могут появиться экотехнопарки

По словам Антона Кульбачевского, руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды, экотехнопарки будут способствовать раздельному сбору мусора и внедрению вторичного использования пригодного для переработки сырья. Кроме того, Антон Кульбачевский считает, что благодаря экотехнопаркам станет возможен переход к экономике замкнутого цикла.

Экотехнопарк — это промышленный объект, на котором осуществляются все стадии рециклинга от сортировки отходов до их утилизации. Также в некоторых случаях на территории экотехнопарков могут размещаться безопасные захоронения тех отходов, которые невозможно уничтожить или переработать.