Ущерб от нелегальной свалки в Ногинском районе составил около 500 тыс. руб

Ущерб от нелегальной свалки на территории дачного участка в поселение имени Воровского в Ногинском районе Подмосковья по подсчетам Минэкологии составил около полумиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ведомства провели административное расследование по факту организация незаконной свалки вблизи городского поселения имени Воровского. В ходе расследования инспекторы эконадзора установили, что на территории земельного участка в СНТ «Радуга» на открытом грунте организована нелегальная свалка площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров.

«Мешки с навалами строительных отходов из боя бетона, асфальта и кирпича на отдельных участках достигали 1 метра в высоту. Как показали лабораторные анализы, отходы относятся к IV классу опасности. По результатам исследований, специалисты Минэкологии оценили сумму причиненного ущерба почвам в почти полмиллиона рублей», — говорится в сообщении.