Жители Молжаниновского станут участниками благотворительной акции «Шина — 2018»

Подмосковные Химки станут участниками благотворительной экологической программы по сбору и утилизации отработавших шин «Шина-2018». Она предусматривает создание инфраструктуры круглогодичного бесплатного сбора утильных шин для последующей безопасной утилизации и вовлечения во вторичный оборот.

— «Шина» — часть большой работы по организации системы раздельного сбора мусора. Утильные покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы и грунтовых вод токсинами и канцерогенными веществами, — отметили организаторы проекта — Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с Фондом рационального природопользования.

Пункт приема будет работать с 09.00 до 18.00 в Коммунальном проезде, вблизи владения № 16. Принимаются утильные шины диаметром до 2500 мм.

Для справки, на территории Московской области программа реализуется с 2011 года.

Горячая линия программы «Шина — 2018»: 8-800-700-35-06. (то)