Минприроды планирует реорганизовать Росгидромет в госкомпанию

Минприроды РФ планирует реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании, сообщил министр природных ресурсов м экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды.

«В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании», — отметил он.

Донской добавил, что министерству также предстоит реализовать задачу по оптимизации метеорологического обеспечения авиации, направленную на учет экономических интересов производителя такой информации и обеспечить её доступность для пользователей воздушного пространства.

По словам министра, сегодня можно констатировать сохранение высоких показателей оправдываемости и заблаговременности прогнозов погоды и штормовых предупреждений.

«Достигнутый уровень по этому направлению будет сохранен и в дальнейшем», — подчеркнул Донской.