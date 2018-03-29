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30 марта руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в заседании коллегии Минприроды Российской Федерации
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30 марта руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в заседании коллегии Минприроды Российской Федерации 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Тема: «Об итогах работы Минприроды России в 2017 году и задачах на 2018 г.» Мероприятие начнется в 10:00 на площадке МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4, Большой зал).
В заседании планируют принять участие: Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель Председателя ГД Российской Федерации Ольга Тимофеева, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, Председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Кроме того, в мероприятии запланировано участие представителей органов власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, руководителей крупнейших российских компаний топливно-энергетического комплекса, лесопромышленного комплекса, горнодобывающих отраслей, металлургии.
С. Донской выступит с докладом «О планах работы Минприроды России на 2018 год».
По итогам заседания коллегии состоится пресс-подход.
Аккредитация СМИ проводится по тел. : +7 (495) 645-64-72.
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Во время акции «Час Земли» в парке «Зарядье» пройдут флешмобы Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 16:00 27.03.2018 года 27 марта в 10:00 состоится расширенное заседание Коллегии Департамента природопользования Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году и задачах на 2018 год»
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