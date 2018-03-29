30 марта руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский примет участие в заседании коллегии Минприроды Российской Федерации

С. Донской выступит с докладом «О планах работы Минприроды России на 2018 год».

Кроме того, в мероприятии запланировано участие представителей органов власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, руководителей крупнейших российских компаний топливно-энергетического комплекса, лесопромышленного комплекса, горнодобывающих отраслей, металлургии.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости

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27 марта в 10:00 состоится расширенное заседание Коллегии Департамента природопользования Москвы «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году и задачах на 2018 год»