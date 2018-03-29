Участники десятого форума «Экология» расскажут об изменении климата

По информации пресс-службы форума, «Экология» проводится в России с 2010 года и имеет статус одной из ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

Отметим, что в деловой программе следующего Международного форума «Экология» будет обсуждаться тема изменения климата. Внести обновления в программу форума предложил глава профильного комитета нижней палаты в развитие международной составляющей повестки.

На сегодняшний день проблема изменения климата стала задачей международного масштаба и делает эту тему как никогда актуальной, подчеркнул Бурматов.