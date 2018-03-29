Муниципалитетам ЯНАО посоветовали тратить на экологию больше

Около 300 миллионов рублей штрафов заплатили нарушители природоохранного законодательства на Ямале в прошлом году.

А в преддверии весенне-летнего сезона становится актуальным, как организована уборка несанкционированного мусора в городах и поселках.

Об этом в Салехарде на заседании окружной комиссии по экологической безопасности сообщил Александр Гаврилюк — первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО

По его словам, сегодня муниципальные программы зачастую сводятся к формальностям, узкому перечню мероприятий.

— Мы должны, не дожидаясь толчка со стороны надзорных органов, переосмыслить и понять, как будем двигаться в этом направлении, — отметил он. — Сейчас же кто-то убирает свалки, кто-то благоустраивает территории, а отдельных программ, посвященных экологии, ни у кого нет. Мы как экологи считаем, что программа должна быть. Она предусмотрена законодательством, в ней должны перечисляться мероприятия и указываться объёмы финансирования. Муниципалитеты показывают нам затраты на экологию от 1 до 10 миллионов рулей в год. Что на эти деньги можно сделать? Спорный вопрос.

При этом Александр Гаврилюк отметил, что города и поселки получают деньги, в частности плату от предприятий ТЭКа, за негативное воздействие на окружающую среду. На его взгляд, эти средства можно использовать в местных экологических программах.

К примеру, Салехард, планирует убирать береговую полосу, накопленный экологический вред.

— Напряженная ситуация в Ямальском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. Оттуда не поступило никаких планов. Говорить, что у нас нет денег, и мы ничего делать не будем — неправильный подход, — добавил первый замдиректора профильного департамента.