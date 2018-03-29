Ещё
Муниципалитетам ЯНАО посоветовали тратить на экологию больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муниципалитетам ЯНАО посоветовали тратить на экологию больше 

Красный Север 55 минут назад
Фото: Красный Север
Около 300 миллионов рублей штрафов заплатили нарушители природоохранного законодательства на Ямале в прошлом году.
А в преддверии весенне-летнего сезона становится актуальным, как организована уборка несанкционированного мусора в городах и поселках.
Об этом в Салехарде на заседании окружной комиссии по экологической безопасности сообщил Александр Гаврилюк — первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
По его словам, сегодня муниципальные программы зачастую сводятся к формальностям, узкому перечню мероприятий.
— Мы должны, не дожидаясь толчка со стороны надзорных органов, переосмыслить и понять, как будем двигаться в этом направлении, — отметил он. — Сейчас же кто-то убирает свалки, кто-то благоустраивает территории, а отдельных программ, посвященных экологии, ни у кого нет. Мы как экологи считаем, что программа должна быть. Она предусмотрена законодательством, в ней должны перечисляться мероприятия и указываться объёмы финансирования. Муниципалитеты показывают нам затраты на экологию от 1 до 10 миллионов рулей в год. Что на эти деньги можно сделать? Спорный вопрос.
При этом Александр Гаврилюк отметил, что города и поселки получают деньги, в частности плату от предприятий ТЭКа, за негативное воздействие на окружающую среду. На его взгляд, эти средства можно использовать в местных экологических программах.
К примеру, Салехард, планирует убирать береговую полосу, накопленный экологический вред.
— Напряженная ситуация в Ямальском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. Оттуда не поступило никаких планов. Говорить, что у нас нет денег, и мы ничего делать не будем — неправильный подход, — добавил первый замдиректора профильного департамента.
Красный Север: последние новости
На Ямале проходят поминальные мероприятия о погибших в Кемерово Ямальцы у Вечного огня и в храмах поминают погибших в Кемерове Осторожно, мошенники! Гражданам предлагают обналичить неизрасходованные средства ОМС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»85
В последний раз24
Для россиян предложили ввести новый вид наказания157
Британию встревожила российская «Мертвая рука»379
Чиновников наказали за банкет в день траура128
Видео
00:52
Трое из списка пропавших в пожаре в ТЦ оказались живы
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
01:14
Двери в кинозале «Зимней вишни» закрыл один из посетителей
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение