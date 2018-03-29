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Суд взыскал с водоканала в ХМАО 59 млн рублей долга за загрязнение природы
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Суд взыскал с водоканала в ХМАО 59 млн рублей долга за загрязнение природы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Суд взыскал с «Юганскводоканала» (Ханты-Мансийский автономный округ) 59 млн рублей долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
"По иску природоохранного прокурора ОАО «Юганскводоканал» возместил задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 59 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, предприятие работает на территории Нефтеюганска. В процессе работы общество выбрасывает вредные вещества в воздух, а также производит сброс сточных вод в протоку Акопас. В соответствии с законодательством, вносится соответствующая плата. Как показала прокурорская проверка, предприятие с 2010 по 2012 год не вносило плату за оказанное негативное воздействие на окружающую среду.
Из-за выявленного нарушения закона природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас «Юганскводоканал» решение суда исполнил, деньги поступили в бюджетную систему России.
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