Суд взыскал с водоканала в ХМАО 59 млн рублей долга за загрязнение природы

"По иску природоохранного прокурора ОАО «Юганскводоканал» возместил задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 59 млн рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предприятие работает на территории Нефтеюганска . В процессе работы общество выбрасывает вредные вещества в воздух, а также производит сброс сточных вод в протоку Акопас. В соответствии с законодательством, вносится соответствующая плата. Как показала прокурорская проверка, предприятие с 2010 по 2012 год не вносило плату за оказанное негативное воздействие на окружающую среду.