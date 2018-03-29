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Госдума одобрила законопроект о свободном сборе валежника в лесу
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Госдума одобрила законопроект о свободном сборе валежника в лесу 

RT на русском 1 час назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому россиянам разрешат без оформления разрешения собирать в лесах валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле). Как сообщает ТАСС, в настоящее время сбор валежника считается незаконной заготовкой древесины. Для законной деятельности необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.
Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс понятием «валежник».
В апреле 2017 года газета «Известия» писала, что Минприроды России обяжет компании восстанавливать леса.
RT на русском: последние новости
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