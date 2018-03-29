Там, где был человек. Учёные выявили самые загрязнённые участки острова Вилькицкого

Учёные исследовали современное состояние окружающей среды на острове Вилькицкого.

Они выявили там гораздо более чистые, чем в континентальной части, участки. Но там, где был человек — воинская часть и полярная станция, очень много загрязнённых участков. Об этом сегодня, 29 марта, на заседании комиссии по экологической безопасности в ЯНАО сообщил кандидат географических наук, заведующий сектором экономической географии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников

Он рассказал, что после выявления наиболее критичных точек готовится проект, на основе которого будут вестись научно обоснованные работы по очистке острова. Самые загрязненные участки почвы, водных объектов, донных отложений составляют 22 гектара в северной части острова. Подсчитывается объем брошенного металлолома, разливов ГСМ, брошенного оборудования, покрышек. Предполагается, что очисткой острова займутся волонтёры летом этого года.