В Москве завершена реконструкция второго блока Курьяновских очистных сооружений 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, реконструкция очистных сооружений улучшила качество сбросов в Москва-реку, что отразилось на чистоте воды в реке. В рамках работ были восстановлены 8 резервуаров для очистки воды, 12 отстойников, насосных станций, подводящих и отводящих каналов. На очистных сооружениях была применена разработка российских ученых, которая позволила сократить выброс сероводорода в воздух на 90-95 процентов. Было установлено также 39 комплексов по очистке вентиляционных выбросов и открыты две станции мониторинга. Производительность блока увеличилась до 600 тысяч кубометров сточных вод в сутки.