Ещё
В микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга зацементировали лес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга зацементировали лес 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Год экологии в России завершился, но экологические проблемы остались.
В границах муниципального образования «Город Екатеринбург», как и везде, если «скрытые» от посторонних глаз места активной хозяйственной деятельности, переходящие грань дозволенного.
Гранитный карьер, который, согласно Кадастровой карте, должен рекультивироваться, теперь вбирает в себя отходы производства бетона и ЖБИ. Это, наверное, такая форма замещения природного камня, которая, видимо, по мнению собственников, восстанавливает экологический баланс.
ИА «Уральский меридиан» получило от читателей фотографии этой титанической работы, где последствия видны воочию — залитый цементом лес, вокруг карьера, а также продолжающаяся выработка камня, сопровождающаяся, по словам местных жителей, взрывами.
Думается, что собственника земельного участка давно никто не проверял. Редакцией направлено обращение в Природоохранную прокуратуру Свердловской области, а также направлен запрос в Министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой прокомментировать законность деятельности на данной территории предпринимателей.
ИА «Уральский меридиан» будет следить за развитием событий.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинской области появилась еще одна передвижная эколабаратория «Один пожар показал беспомощность служб»: о трагедии в Кемерово Курганские торговые центры ждут тотальные проверки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»234
Для россиян предложили ввести новый вид наказания85
В последний раз15
Чиновников наказали за банкет в день траура85
«С чего это я должен их жалеть?»599
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение