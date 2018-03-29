В микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга зацементировали лес

Год экологии в России завершился, но экологические проблемы остались.

В границах муниципального образования «Город Екатеринбург», как и везде, если «скрытые» от посторонних глаз места активной хозяйственной деятельности, переходящие грань дозволенного.

Гранитный карьер, который, согласно Кадастровой карте, должен рекультивироваться, теперь вбирает в себя отходы производства бетона и ЖБИ. Это, наверное, такая форма замещения природного камня, которая, видимо, по мнению собственников, восстанавливает экологический баланс.

ИА «Уральский меридиан» получило от читателей фотографии этой титанической работы, где последствия видны воочию — залитый цементом лес, вокруг карьера, а также продолжающаяся выработка камня, сопровождающаяся, по словам местных жителей, взрывами.

ИА «Уральский меридиан» будет следить за развитием событий.