Москва названа экологически дружелюбным городом

Состояние окружающей среды в Москве в 2017 году и задачи на 2018 год обсудили в правительстве Москвы . Там состоялось расширенное заседание коллегии департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Руководитель департамента Антон Кульбачевский сообщил, что экологическая ситуация в Москве в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В целом за последние 10 лет отмечается положительная динамика по всем показателям — улучшаются экологические характеристики воздуха, воды и почвы в Москве.

"Наблюдается устойчивая динамика снижения загрязнения воздуха в Москве по целому ряду приоритетных веществ. В 2017 году отмечено снижение оксида азота по сравнению с прошлым годом. Большим достижением является снижение концентрации взвешенных частиц РМ10 и оксида углерода. По комплексному показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) он оценивается как низкий и ниже, чем в прошлом году. Он рассчитан по пяти веществам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения , они контролируются на всей территории города, на всех типах городских территорий — СО, NO2, О3, PM10, SO2", — рассказал Антон Кульбачевский.

Отдельно Антон Кульбачевский остановился на качестве воды в Москве. По его словам, уже на выходе Москвы-реки из города по нитрат-иону, фосфатам, фторидам, анионным поверхностно-активным веществам (АПАВ) среднегодовые концентрации снизились в среднем в 1,2 раза, по нитрит-иону — в 1,7 раз. Общий объем сточных вод за 10 лет снизился более чем на 20%.

"Содержание нефтепродуктов на всем протяжении Москвы-реки в черте города стабильно не превышает культурно-бытовых нормативов. С 2014 года, после начала реконструкции Курьяновских очистных сооружений, среднегодовые концентрации иона аммония в реке Москве снизились на 28%", — сказал Кульбачевский.

По его словам, реконструкция объектов московской энергетики дала возможность обеспечить рост энергопотребления без увеличения расхода газа и нагрузки на экологию.

Меняются и крупные промышленные предприятия, в частности, Московский нефтеперерабатывающий завод проводит масштабную модернизацию.

Эксперты ознакомились с главными проектами предприятия. МНПЗ первым в нефтеперерабатывающей отрасли внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха. Кроме того, с 2017 года заработали биологические очистные сооружения «Биосфера». Строится комбинированная установка переработки нефти «Евро+», которая позволит вывести из эксплуатации пять производственных объектов предыдущего поколения. Модернизация предприятия позволила обеспечить информационную прозрачность и интеграцию завода в городскую систему мониторинга окружающей среды.

Важнейшими задачами на текущий год глава департамента природопользования назвал снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на 30% вблизи автотрасс и на 20% на жилых территориях города, повышение класса качества воды поверхностных водных объектов города Москвы, снижение загрязнения грунтовых вод и сокращение потерь воды на 20–25%, а также реабилитацию почвенного покрова на 17% территории города Москвы.

По совокупности этих показателей Антон Кульбачевский назвал столицу России Москву «экологически дружелюбным городом».

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что Москва будет соответствовать современным трендам", — отметил Антон Кульбачевский.