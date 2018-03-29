На Камчатке начали просыпаться медведи

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . В Кроноцком заповеднике встречен первый в этом году медведь, покинувший берлогу, сообщает официальный сайт заповедника.

Его увидели сотрудники службы охраны, патрулирующие побережье бухты Ольга. «Зверя застали за трапезой, поэтому в целях безопасности запланированный маршрут пришлось отложить», — сообщили в заповеднике.

Сначала медведь попал в объектив фотоловушки, установленной на месте крупной залежки каланов (морская выдра или камчатский бобр). «Сегодня мы сняли данные с фотоловушки и увидели снимок медведя, который попал в объектив 26 марта. Пройдя по маршруту около 300 метров, заметили и самого зверя — он что-то копал под сопкой, рассказал Сергей Габов, участковый государственный инспектор ФГБУ „Кроноцкий государственный заповедник“.

По его словам, сотрудники заповедника увидели, что медведь вытащил из-под снега погибшего взрослого калана. „Нам пришлось прервать маршрут, потому что кормящийся хищник может вести себя агрессивно“, — пояснил Сергей Габов.

Эксперты заповедника уточнили, что массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается в середине апреля, но в конце марта, как правило, уже появляются одиночные взрослые самцы. Медведицы с двух— трёхлетними медвежатами покидают берлоги, когда условия внешней среды становятся более благоприятными.

Самки с сеголетками (медвежатами, родившимися в конце января-феврале текущего года) выходят из зимних убежищ довольно поздно: в конце мая — июне, когда сходит снежный покров.

В Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т. И. Шпиленка обитает более 1800 медведей.