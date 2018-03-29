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В Красноярске 7 апреля пройдёт митинг «За чистое небо»
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В Красноярске 7 апреля пройдёт митинг «За чистое небо» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Активисты движения «За чистое небо» проводят экологическую акцию в Центральном парке в субботу, 7 апреля, в 12 часов дня и приглашают неравнодушных принять в ней активное участие.
Основные требования митингующих: перевести ТЭЦ на природный газ, повысить штрафы за выбросы, усилить экологический контроль за предприятиями и транспортом, озвучивать данные о заболеваемости из-за состояния воздуха, запретить вырубку лесов и запретить точечную застройку.
«Год назад был разработан и утверждён список из 10 пунктов нашего требования. Мы видели обещания и частичные планы его реализации. Теперь мы хотим видеть конкретные дела по её претворению в жизни», — прокомментировал организатор митинга Андрей Сковородников-Эрлих.
Активисты подали уведомление о проведении акции в Департамент общественной безопасности Красноярска. Планируется, что в митинге примут участие около трёх тысяч человек.
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