В Красноярске 7 апреля пройдёт митинг «За чистое небо»

Активисты движения «За чистое небо» проводят экологическую акцию в Центральном парке в субботу, 7 апреля, в 12 часов дня и приглашают неравнодушных принять в ней активное участие.

Основные требования митингующих: перевести ТЭЦ на природный газ, повысить штрафы за выбросы, усилить экологический контроль за предприятиями и транспортом, озвучивать данные о заболеваемости из-за состояния воздуха, запретить вырубку лесов и запретить точечную застройку.

«Год назад был разработан и утверждён список из 10 пунктов нашего требования. Мы видели обещания и частичные планы его реализации. Теперь мы хотим видеть конкретные дела по её претворению в жизни», — прокомментировал организатор митинга Андрей Сковородников-Эрлих.