В Астраханской области на оздоровление Волги до 2025 года направят 98 млрд рублей

"На работы в нашем регионе по программе по оздоровлению Волги предполагается потратить 98 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, также будут привлекаться внебюджетные источники", — привели слова руководителя Астраханской области в пресс-службе губернатора региона.

Жилкин добавил, что самый затратный проект (66 млрд рублей) — строительство локальных очистных сооружений и ливнево-дренажных систем в рамках направления «Улучшение экологического состояния реки Волги и сокращение поступления загрязненных сточных вод». На 2019 год запланирована подготовка проектно-сметной документации по Астрахани. Кроме того, в планы оздоровления дельты Волги входит ликвидация объектов, которые негативно воздействуют на состояние реки. Это, в первую очередь, касается нефтяных ям, которые раньше использовались для хранения нефтепродуктов, а сейчас заброшены.

По третьему направлению — «Сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы» — предусмотрена расчистка водных объектов (в том числе — реки Ахтубы), западно-подстепных ильменей, строительство гидротехнических сооружений, реконструкция насосных станций. Также будут проводить дноуглубление каналов-рыбоходов, поднимать затонувшие суда.

Проект спасения Волги

Волга — пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда — по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.