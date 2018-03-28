Доказать вину нарушающих правила эксплуатации полигонов станет проще

Необходимо доработать законодательство, чтобы можно было привлечь к ответственности тех, кто нарушает экологические правила, считает председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

По его мнению, основная проблема заключается в том, что зачастую с юридической точки зрения бывает затруднительно связать вред, причинённый здоровью людей, и, например, нарушение работы полигонов бытовых отходов, в результате чего страдает здоровье граждан, живущих в окрестных населённых пунктах.

«Если проблемы с доказательной базой, надо работать в этом направлении», — сказал глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании структуры 28 марта.

Среди прочего следует уточнить в законодательстве и определение угрозы причинения ущерба здоровью человека в результате неправильного обращения с токсичными веществами, за которые назначают наказание, подчеркнул он.

Статья 247 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказания за серьёзные экологические нарушения, по его мнению, применяется недостаточно эффективно. По указанной норме в 2016 году расследовали 111 дел, а в суд с обвинением направили 14 дел.

В настоящий момент уголовная ответственность за неправильное обращение с опасными отходами возникает только в случае, если эти действия создали угрозу существенного вреда здоровью человека или окружающей среде — в этом случае предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, а в качестве максимального наказания — два года лишения свободы.

Если же преступление привело по неосторожности к смерти человека или массовому заболеванию, то за эти деяния может быть только лишение свободы на срок до восьми лет. Остальные формы ответственности заложены в Кодекс об административных нарушениях, например, за загрязнение рек и незаконные свалки в лесах.