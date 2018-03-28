Сетевой торговый центр «Зельгрос» оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Проверка началась полтора месяца назад, 15 февраля. В ходе проверки одного из центров ООО «Зельгрос» (по адресу г. Москва, ул. Подольских курсантов д. 26) Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства РФ , а именно ветеринарно-санитарных правил сброса, утилизации и уничтожения биологических отходов. Об этом сообщается в пресс-службе Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В торговом центре зафиксировали целый комплекс нарушений: для утилизации, на корм животным вывозились некачественные и опасные продукты, экспертиза которых не проводилась. Места хранения биологических отходов и инвентарь не дезинфицировались.

Нарушения, считают в Россельхознадзоре, «создает угрозу возникновения и распространения заболеваний, в том числе особо опасных, общих для человека и животных, загрязнения окружающей среды».