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Сетевой торговый центр «Зельгрос» оштрафовали за загрязнение окружающей среды
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Сетевой торговый центр «Зельгрос» оштрафовали за загрязнение окружающей среды 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Проверка началась полтора месяца назад, 15 февраля. В ходе проверки одного из центров ООО «Зельгрос» (по адресу г. Москва, ул. Подольских курсантов д. 26) Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства РФ, а именно ветеринарно-санитарных правил сброса, утилизации и уничтожения биологических отходов. Об этом сообщается в пресс-службе Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В торговом центре зафиксировали целый комплекс нарушений: для утилизации, на корм животным вывозились некачественные и опасные продукты, экспертиза которых не проводилась. Места хранения биологических отходов и инвентарь не дезинфицировались.
Нарушения, считают в Россельхознадзоре, «создает угрозу возникновения и распространения заболеваний, в том числе особо опасных, общих для человека и животных, загрязнения окружающей среды».
В Московском регионе три торговых центра сети — в районе аэропорта Внуково, в районе Алтуфьевского шоссе и на ул. Подольских Курсантов
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