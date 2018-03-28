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Международный День птиц отметят в «Лосином острове»
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Международный День птиц отметят в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В четырех экологических центрах национального парка пройдут праздничные программы.
В ближайшие выходные 31 марта — в Дендрарии и в центре «Чаепитие в Мытищах», а также 1 апреля — в детских экологических центрах «Царская охота» и «Красная сосна» отметят Международный День птиц.
Участники праздничных мероприятий совершат экскурсии по национальному парку «Лосиный остров» и развесят в лесу скворечники. Затем дети и взрослые примут участие в викторинах, где москвичи проверят свои знания о птицах, и в мастер-классах по изготовлению птиц из природных материалов. Специалисты национального парка расскажут об истории возникновения праздника, об интересных фактах про пернатых друзей.
Начало всех праздничных программ в 12:00. Для детей вход бесплатный, а для взрослых цена билета составит 200 рублей.
Для москвичей и жителей Подмосковья, пришедших на праздники со своими скворечниками, вход свободный.
Справки можно получить по телефону: 8 (968) 672-45-83.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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