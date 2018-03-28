Придется платить. Копейскому машзаводу выписали крупный штраф за выбросы

Ранее прокурорская проверка выявила, что машзавод осуществляет выброс вредных веществ без специального разрешения. Кроме того, предприятие не согласовывает мероприятия по снижению выбросов в атмосферу с уполномоченным органом, а нормативы загрязнения контролирует неаккредитованная лаборатория.

После проверки в отношении АО как юридического лица было возбуждено административное дело по фактам несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятия и выбросов без специального разрешения (статьи 8.1, 8.21 КоАП РФ ).

Росприроднадзор выписал заводу штрафы на общую сумму 220 тысяч рублей.

Предприятие пыталось оспорить решения ведомства, настаивая на том, что аккредитация лаборатории не предусмотрена законодательством.

Копейский городской суд признал доводы машзавода несостоятельными.

Ранее источники «ФедералПресс» сообщали, что Росприроднадзор аннулировал лицензию на выбросы АО «Копейский машиностроительный завод».

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