В Красноярске подвели итоги мониторинга загрязнения ООПТ за 10 лет

В нем приняли участие руководители и научные сотрудники Алтае-Саянского экорегиона.

Семинар посвятили 10-летнему сотрудничеству в изучении влияния воздействия промышленной деятельности предприятий на экосистемы ООПТ.

Участники семинара выступили с докладами и презентациями о расширении программ мониторинга.

Раньше изучалось только состояние снежного покрова, а сейчас это изучение почвы, растительности, воды и донных отложений.