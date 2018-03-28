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В Красноярске подвели итоги мониторинга загрязнения ООПТ за 10 лет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярске подвели итоги мониторинга загрязнения ООПТ за 10 лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В нем приняли участие руководители и научные сотрудники Алтае-Саянского экорегиона.
Семинар посвятили 10-летнему сотрудничеству в изучении влияния воздействия промышленной деятельности предприятий на экосистемы ООПТ.
Участники семинара выступили с докладами и презентациями о расширении программ мониторинга.
Раньше изучалось только состояние снежного покрова, а сейчас это изучение почвы, растительности, воды и донных отложений.
"Многолетний мониторинг по данной тематике вносит существенный вклад в изучение антропогенной нагрузки как на заповедник, являющийся зеленым поясом города Красноярска, так и на территорию самого города", — отметила заместитель директора по науке заповедника «Столбы» Анастасия Кнорре.
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