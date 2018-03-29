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В Красноярске подвели итоги экологического мониторинга заповедников
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В Красноярске подвели итоги экологического мониторинга заповедников 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске состоялся семинар руководителей и научных сотрудников особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона, занимающихся мониторингом влияния города на природу.
В течение 10 лет специалисты анализировали состояние экосистем в заповедниках Столбы, Хакасский, Саяно-Шушенский. Программа мониторинга охватывает изучение снежного покрова, почвы, растительности, воды и донных отложений. Заповедные территории являются индикатором воздействия агрессивного городского воздействия на природу.
«Многолетний мониторинг вносит существенный вклад в изучение антропогенной нагрузки как на заповедник, являющийся зеленым поясом Красноярска, так и на территорию самого города, — говорит заместитель директора по науке заповедника «Столбы» Анастасия Кнорре. — Важно, что полученные в ходе исследований данные имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Результаты работ ежегодно публикуются в сборнике трудов «Научные исследования в заповедниках и национальных парках Южной Сибири», включенного с 2016 года в базу данных РИНЦ, а также входят в Летописи природы ООПТ».
Комплексное изучение природной среды позволяет оценить степень воздействия отдельных элементов на разные ее компоненты. И также благодаря такому анализу удаётся зафиксировать изменения концентраций и определить источник возникновение химических веществ извне территории заповедников. Исследования содержания фтористых соединений в снеге показали значительное снижение его концентраций за последние 10 лет. Учёные склонны связывать это явление с проводимыми работами по модернизации крупных промышленных предприятий Красноярска.
Участники семинара, помимо обсуждения докладов и презентаций, побывали на эколого-промышленной экскурсии на Красноярском алюминиевом заводе и посетили в заповеднике «Столбы» научно-познавательный комплекс «Нарым», где познакомились с опытом ведения полевых научных исследований в рамках ведения мониторинга.
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