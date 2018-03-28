Администрация Екатеринбурга потратит на борьбу с мусором 11,7 млн рублей

Администрация Екатеринбурга продолжает борьбу с несанкционированными мусорными свалками. Только за прошлый год удалось ликвидировать больше тысячи таких полигонов, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал»

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел совещание с главами районных администраций, на котором обсудил ход работ по ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, только за прошлый год удалось избавиться от более 1 тысячи таких полгионов. И сейчас эта работа активно продолжается.

На территориях, где наиболее часто появляются несанкционированные свалки, устанавливают информационные таблички «Свалка мусора запрещена», кроме того в этих местах ставят видеокамерамы и ограждения. Чтобы предотвратить образование свалок, ЕМУП «Спецавтобаза» информирует жителей садов и частного сектора, что им необходимо организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в рамках проекта «Наш мусор в белом». За 2017 год в рамках реализации этого проекта удалось избавиться от 1,27 тонн отходов.

Помимо этого, была актуализирована электронная карта в слое «Несанкционированные места размещения отходов», благодаря которой районные администрации могут отслеживать работу по ликвидации свалок. Также МБУ «Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга» и МКУ «Служба заказчика» обследуют несанкционированные свалки и выявляют виновных в их появлении, на этих людей правоохранители заводят административные дела. Только за прошлый год специалисты провели обследование 1224 участков и объектов, составили 568 административных материалов и 124 протокола. Нарушителям вынесли более 500 предупреждений.

Отметим, что необходимые для ликвидации несанкционированных свалок деньги заложены в муниципальной программе «Экология и охрана окружающей среды на 2017 — 2020 годы». Как сообщили в городском комитете по экологии и природопользованию, в прошлом году на эти цели районным администрациям было выделено 11,2 млн рублей. В этом году сумма увеличилась — власти уральской столицы планируют потратить 11,7 млн рублей.

Напомним, в конце марта стало известно, сколько горожане будут тратить за вывоз ТКО. По словам директора МУП «Спецавтобаза» Нафика Фамиева, в месяц свердловчанам придется платить примерно по 166 рублей. Также регион перейдет на новую систему обращения с твердыми коммнуальными отходами, все полномочия будут переданы региональным операторам.