Новая передвижная лаборатория экологов начала работу на Южном Урале

Автомобиль, в котором оборудована передвижная лаборатория, поступил в распоряжение южноуральских экологов, сообщают в пресс-службе регионального министерства экологии.

По покупку и оснащение спецмашины из областной бюджет потратил 19,5 млн рублей. Установленные в лаборатории анализаторы смогут проверять атмосферный воздух на содержание 36 различных веществ, в том числе оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, формальдегида и прочих. Это второй подобный автомобиль в распоряжении южноуральских экологов.

«Ежедневно, включая праздничные и выходные дни, лаборатория выезжает по определенным маршрутам и производит отборы проб воздуха. Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области . Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы, в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха», — отметила исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Напомним, ранее в Челябинской области сформировали ряд предложений по улучшению экологического состояния региона: особое место в этом списке занял мониторинг и нормирование выбросов, загрязняющих воздух.