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Новая передвижная лаборатория экологов начала работу на Южном Урале
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Новая передвижная лаборатория экологов начала работу на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Автомобиль, в котором оборудована передвижная лаборатория, поступил в распоряжение южноуральских экологов, сообщают в пресс-службе регионального министерства экологии.
По покупку и оснащение спецмашины из областной бюджет потратил 19,5 млн рублей. Установленные в лаборатории анализаторы смогут проверять атмосферный воздух на содержание 36 различных веществ, в том числе оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, формальдегида и прочих. Это второй подобный автомобиль в распоряжении южноуральских экологов.
«Ежедневно, включая праздничные и выходные дни, лаборатория выезжает по определенным маршрутам и производит отборы проб воздуха. Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области. Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы, в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха», — отметила исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.
Напомним, ранее в Челябинской области сформировали ряд предложений по улучшению экологического состояния региона: особое место в этом списке занял мониторинг и нормирование выбросов, загрязняющих воздух.
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