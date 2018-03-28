В Сочи обнаружен редкий дятел

В Кавказском заповеднике прошли орнитологические наблюдения, был обнаружен белоспинный дятел — самый редкий на Кавказе, сообщает сайт заповедника.

В тисо-самшитовой роще весна в самом разгаре, птицы поют не по отдельности, а беспрерывным хором. Доминируют дрозды — певчий и черный, зяблик, зарянка, крапивник.

Постепенно появляются новые перелетные птицы — замечены первая обыкновенная каменка и первая деревенская ласточка.

Неожиданной находкой для орнитологов стал белоспинный дятел. Эта редкая птица встречается лишь в заповеднике "Утриш", Кавказском заповеднике, Сочинском национальном парке и в долине реки Белая в окрестностях кордона Гузерипль. В долине реки Малая Лаба, в Тебердинском заповеднике и далее на восток его ни разу не видели.