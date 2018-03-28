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В Сочи обнаружен редкий дятел
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В Сочи обнаружен редкий дятел 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кавказском заповеднике прошли орнитологические наблюдения, был обнаружен белоспинный дятел — самый редкий на Кавказе, сообщает сайт заповедника.
В тисо-самшитовой роще весна в самом разгаре, птицы поют не по отдельности, а беспрерывным хором. Доминируют дрозды — певчий и черный, зяблик, зарянка, крапивник.
Постепенно появляются новые перелетные птицы — замечены первая обыкновенная каменка и первая деревенская ласточка.
Неожиданной находкой для орнитологов стал белоспинный дятел. Эта редкая птица встречается лишь в заповеднике "Утриш", Кавказском заповеднике, Сочинском национальном парке и в долине реки Белая в окрестностях кордона Гузерипль. В долине реки Малая Лаба, в Тебердинском заповеднике и далее на восток его ни разу не видели.
Также в Кавказском заповеднике обитает два вида птиц, которые встречаются в России только на Черноморском побережье Кавказа — красноголовый королёк и короткопалая пищуха. По данным учетов, после гибели самшита, их численность несколько сократилась, но они не исчезли.
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