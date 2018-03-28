По утрам и вечерам: для проверки воздуха в Челябинске купили лабораторию за 19,5 млн

Для Министерства экологии Челябинской области купили вторую передвижную лабораторию, которая займётся контролем воздуха. На её приобретение и оснащение из региональной казны выделили 19,5 миллиона рублей.

Полное исследование будет проводиться на 36 компонентов, среди которых оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и взвешенные вещества и другие. Особое внимание планируется уделить мониторингу рано утром и поздно вечером — когда горожане чаще всего жалуются на выбросы.

— Первую мобильную экологическую лабораторию и комплект для стационарной лаборатории учреждения «Центр экологического мониторинга» Минэкологии приобрело в 2013 году. В январе этого года она получила государственную аккредитацию, — напомнила исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова. — Ежедневно, включая праздничные и выходные дни, лаборатория выезжает по определённым маршрутам и производит отборы проб воздуха. Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области.

С помощью первой передвижной лаборатории специалисты смогли определить концентрации 30 загрязняющих веществ в воздухе в жилой застройке и шести веществ — на источниках, расположенных на предприятиях.

6 марта в Челябинске побывал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской . По итогам визита на самые проблемные с точки зрения загрязнения воздуха площадки (ЧМК, ЧЭМК и городскую свалку) он заявил, что экологическую обстановку в Челябинске можно изменить за три-четыре года. Донской поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в Челябинске и разработать план действий по экологическому развитию региона.

13 марта было объявлено, что правительство области сформировало перечень предложений по решению экологических проблем Челябинска и в ближайшие дни направит его в Минприроды

Челябинским промышленникам дали год, чтобы установить современное очистное оборудование на своих предприятиях. 1 марта президент в послании Федеральному Собранию пообещал перевести все вредные промпроизводства на современные экологичные технологии.

— Трудно говорить о долгой здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске , а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце , Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и других городах, — заявил глава государства.

Комментируя послание Путина , губернатор Борис Дубровский заявил, что власти Челябинской области рассчитывают на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральный центр учтёт региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране.