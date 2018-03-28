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Заводу в Копейске не удалось избежать штрафов за выбросы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Заводу в Копейске не удалось избежать штрафов за выбросы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Копейский машиностроительный завод заплатит штраф в размере 220 тысяч рублей за выбросы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что предприятие производило выбросы вредных веществ в атмосферу, не имея на это специального разрешения. Кроме того, завод не согласовал с министерством экологии мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ, а санитарно-промышленные исследования проводила лаборатория, не аккредитованная в установленном порядке.
Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей. Не согласившись с решением, постановление было обжаловало, однако суд признал доводы предприятия несостоятельными.
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