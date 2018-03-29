В Волоколамском районе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

"Сегодня мы всю ночь мониторили ситуацию на полигоне «Ядрово». Мы дважды зафиксировали превышения ПДК… Пока мы не произведем дегазацию, эта ситуация с превышением ПДК будет сохраняться. Дегазация у нас начнется 14 апреля", — сказал Вихарев, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты МЧС и Роспотребнадзора за прошедшие сутки не зарегистрировали превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово».