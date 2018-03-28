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Решение о крупном штрафе копейскому заводу за выбросы оставили в силе
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Решение о крупном штрафе копейскому заводу за выбросы оставили в силе 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Суд оставил в силе решение о штрафе в 220 тысяч рублей, наложенном на Копейский машиностроительный завод, за экологические нарушения. Предприятие проверяли по заявлению горожанина. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
— Несмотря на вступление решений в законную силу, несогласное с ними юрлицо обжаловало постановления в судебном порядке, указав, что аккредитация санитарно-промышленной лаборатории на заводе не предусмотрена действующим законодательством, — уточнила представитель надзорного ведомства. — Копейский суд, исследовав мнения сторон, признал доводы АО «Копейский машиностроительный завод» несостоятельными.
Совместная с Минэкологии проверка показала, что предприятие выбрасывает вредные вещества в воздух без специального разрешения от технологического оборудования, установленного при перевооружении литейного цеха.
— Мероприятия по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий с Минэкологии не согласованы, а исследования проводятся неаккредитованной санитарно-промышленной лабораторией, — напомнила Наталья Мамаева.
По этим нарушениям двум сотрудникам АО «Копейский машиностроительный завод» объявили выговор. В отношении завода возбудили административные дела за несоблюдение экологических требований на предприятии и нарушения правил охраны атмосферного воздуха. Росприроднадзор оштрафовал юрлицо на 220 тысяч рублей.
6 марта в Челябинске побывал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. По итогам визита на самые проблемные с точки зрения загрязнения воздуха площадки (ЧМК, ЧЭМК и городскую свалку) он заявил, что экологическую обстановку в Челябинске можно изменить за три-четыре года. Донской поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в Челябинске и разработать план действий по экологическому развитию региона.
13 марта было объявлено, что правительство области сформировало перечень предложений по решению экологических проблем Челябинска и в ближайшие дни направит его в Минприроды.
Челябинским промышленникам дали год, чтобы установить современное очистное оборудование на своих предприятиях. 1 марта президент в послании Федеральному Собранию пообещал перевести все вредные промпроизводства на современные экологичные технологии.
— Трудно говорить о долгой здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и других городах, — заявил глава государства.
Комментируя послание Путина, губернатор Борис Дубровский заявил, что власти Челябинской области рассчитывают на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральный центр учтёт региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране.
2 марта на медиафоруме в Калининграде спецкор 74.ru задал Владимиру Путину вопрос об экологии, указав на то, что, даже приобретая современные фильтры, предприятия не используют их в полном объёме, не желая тратиться на эксплуатацию.
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