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Воздух у мусоросжигательных заводов в Подмосковье будет чистым благодаря новым технологиям
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воздух у мусоросжигательных заводов в Подмосковье будет чистым благодаря новым технологиям 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье новые мусоросжигательные заводы будут работать с современными фильтрами, которые не позволят происходить выбросам вредных веществ в воздух, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы стараемся найти консенсус (с жителями — ред.) и рассказываем подробно, водим на экскурсии, показываем, что сегодня мусоросжигательные заводы работают во всем мире, в городах и в центре Парижа, и в центре Токио и в Москве есть мусоросжигательные заводы. Сегодняшние технологии и фильтры, которые используются, они обеспечивают абсолютно ноль выброса в атмосферу», — сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он добавил, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Воскресенском районе и Наро-Фоминском округе начнется в этом году.
Ранее Воробьев поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.
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Акция «Час Земли» пройдет в 2018 году под лозунгом «Голосуй за природу» Воробьев напомнил о необходимости создать экологически чистую систему утилизации мусора Росприроднадзор вручил грамоту Московскому НПЗ за эффективную экологическую политику
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