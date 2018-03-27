Воздух у мусоросжигательных заводов в Подмосковье будет чистым благодаря новым технологиям

Подмосковье новые мусоросжигательные заводы будут работать с современными фильтрами, которые не позволят происходить выбросам вредных веществ в воздух, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Мы стараемся найти консенсус (с жителями — ред.) и рассказываем подробно, водим на экскурсии, показываем, что сегодня мусоросжигательные заводы работают во всем мире, в городах и в центре Парижа, и в центре Токио и в Москве есть мусоросжигательные заводы. Сегодняшние технологии и фильтры, которые используются, они обеспечивают абсолютно ноль выброса в атмосферу», — сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Он добавил, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Воскресенском районе и Наро-Фоминском округе начнется в этом году.

Ранее Воробьев поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.