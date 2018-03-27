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В КБР Тамбукан, Голубые озера и Чегемские водопады получат статус охраняемых территорий
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В КБР Тамбукан, Голубые озера и Чегемские водопады получат статус охраняемых территорий 

ТАСС 4 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Целебное озеро Тамбукан, которое находится на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, популярные у туристов Голубые озера, Чегемские водопады и одноименная теснина в Кабардино-Балкарии получат статус особо охраняемых территорий. Все необходимые для этого процедуры в настоящее время проводятся в министерстве природных ресурсов и экологии региона, сообщил во вторник руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) КБР Руслан Паков.
"За счет средств ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» осуществлены кадастровые работы, подготовлен проект постановления правительства КБР для внесения в единый государственный кадастр сведений о государственном природном заказнике «Тамбуканский». Разработан проект положения о памятнике природы регионального значения КБР «Голубые озера», проводятся работы по памятникам природы «Чегемские водопады» и «Чегемская теснина», — сообщил Паков на заседании коллегии министерства.
По его словам разработали проект технического задания на выполнение комплекса землеустроительных работ по установлению на местности границ ООПТ КБР. До 2020 года на мероприятия по установлению границ и уточнению площадей особо охраняемых природных территорий в КБР направят 15,9 млн рублей.
На данный момент в КБР насчитывается восемь государственных природных заказников и 21 памятник природы общей площадью 152,7 тыс. га.
За прошедший год режим особо охраняемой природной территории на них нарушали, как выявили специалисты, 38 раз (49 в 2016 году). За это были наложены штрафы на 114 тыс. рублей (взыскано 105 тыс.) В основном нарушители мусорят, находятся на территории ООПТ с оружием, поджигают траву, выявили на таких территориях и незаконное строительство.
Особо охраняемые природные территории включают в себя участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов госвласти полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установили режим особой охраны.
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