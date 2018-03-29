Глава Тверской области запретил принимать бытовые отходы из других регионов

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя запретил главам муниципальных образований принимать на своих территориях твердые бытовые отходы из других регионов страны. Заявление он сделал на заседании правительства, где обсуждался вопрос наделения муниципалитетов полномочиями по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов", — сказали в пресс-службе.

В Тверской области с 1 января 2019 года работу в сфере обращения с отходами начнет региональный оператор — государственная компания, которая будет заниматься сбором, транспортированием, утилизацией и обезвреживанием твердых коммунальных отходов. «Важно, чтобы муниципальные власти и администраторы, которые сейчас выполняют свои обязанности в этом секторе, четко понимали, что это не бизнес для них. К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», — цитирует пресс-служба Игоря Руденю.

Планируется, что не позднее 1 мая 2018 года заключат соглашение с региональным оператором, которого выберут по итогам конкурса. «Мы очень ответственно подошли к этой теме. Хотим, чтобы оператором в Тверской области была государственная компания. Кроме того, все полигоны ТБО планируем перевести в областную собственность», — добавил Руденя.

Ранее сообщалось, что рассматривается проект вывоза из Москвы до 3 млн тонн бытового мусора (ТБО) по железной дороге в соседние регионы на полигоны. Минприроды РФ рассматривает этот вариант, поскольку в столичном регионе обострилась проблема утилизации мусора