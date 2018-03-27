Обучение раздельному сбору мусора стартовало в детсадах Реутова

Обучение основам экологии и раздельного сбора мусора началось в детских садах Реутова в виде интерактивной игры, сообщил координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в городском муниципальном образовании Константин Лакунин.

Серия экологических акций в ближайшее время охватит весь город. В рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и в связи с посланием губернатора и законопроектом о раздельном сборе отходов, мы решили рассказать о сортировке мусора детям. Это хорошая практика, ведь в тех странах, граждан которых с детских лет обучают культуре экологического поведения, вопрос с грамотным сбором, переработкой мусора и чистотой на улицах городов давно не стоит

— Константин Лакунин, координатор проекта «Здоровое будущее».

Первым образовательным учреждением, где прошла акция, стал детсад № 11 Реутова. В гости к его воспитанникам пришли сказочные герои, вместе с детьми они разыграли интерактивный спектакль. По его сюжету злые силы разбросали мусор в лесу, а детям предстояло не только убрать, но и рассортировать его по контейнерам для раздельного сбора мусора: пластик к пластику, бумага к бумаге.

По завершению спектакля и взрослые, и ребята получили подарки. Педагогическому коллективу вручили благодарственные грамоты, подписанные министром экологии и природопользования Московской области Александром Коганом и абонементы в фитнес-клуб. Дети получили яркие книги, министерские благодарности и подарочные купоны в пиццерию.

В ближайшее время экологическая акция пройдет и в других детских садах Реутова.