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Обучение раздельному сбору мусора стартовало в детсадах Реутова
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Обучение раздельному сбору мусора стартовало в детсадах Реутова 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Обучение основам экологии и раздельного сбора мусора началось в детских садах Реутова в виде интерактивной игры, сообщил координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в городском муниципальном образовании Константин Лакунин.
Серия экологических акций в ближайшее время охватит весь город. В рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и в связи с посланием губернатора и законопроектом о раздельном сборе отходов, мы решили рассказать о сортировке мусора детям. Это хорошая практика, ведь в тех странах, граждан которых с детских лет обучают культуре экологического поведения, вопрос с грамотным сбором, переработкой мусора и чистотой на улицах городов давно не стоит
— Константин Лакунин, координатор проекта «Здоровое будущее».
Первым образовательным учреждением, где прошла акция, стал детсад № 11 Реутова. В гости к его воспитанникам пришли сказочные герои, вместе с детьми они разыграли интерактивный спектакль. По его сюжету злые силы разбросали мусор в лесу, а детям предстояло не только убрать, но и рассортировать его по контейнерам для раздельного сбора мусора: пластик к пластику, бумага к бумаге.
По завершению спектакля и взрослые, и ребята получили подарки. Педагогическому коллективу вручили благодарственные грамоты, подписанные министром экологии и природопользования Московской области Александром Коганом и абонементы в  фитнес-клуб. Дети получили яркие книги, министерские благодарности и подарочные купоны в пиццерию.
В ближайшее время экологическая акция пройдет и в других детских садах Реутова.
Ранее Реутов присоединился к международной экологической акции «Час Земли». В Реутове состоялось грандиозное огненное шоу «ЭкоСвет», кроме того, на один час погасли огни подсветки административных и общественных зданий.
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