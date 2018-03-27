В центре экологии и туризма провели экологический квест

24 марта Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма провел экологический квест, посвященный акции «Час Земли».

В рамках проекта «Экосубботы московских школьников» и городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения» 24 марта Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма провел квест, посвященный международной экологической акции «Час Земли». В рамках квеста провели различные мастер-классы по ресурсосбережению. В «Биографии углеводородов» рассказали про историю возникновения угля, нефти, газа, смоделировали разлив нефти и показали принципы устранения этой экологической катастрофы. В игре «Парник» продемонстрировали механизм действия парниковых газов на климат планеты Земля и её обитателей. В этапе «Час в темноте» объяснили детям принцип акции, необходимость отключения электричества дома, провели викторину с вопросами о энергосбережении. «Лес на подоконнике» — на этом этапе каждый участник посадил фикус и забрал его домой на память об акции. После каждого этапа дети получали части слов, которые сложились в лозунги Часа Земли: «Береги свою планету: для неё ты — лучший друг!», «Не губите первоцветы, первые цветы весны!», «Природу свою изучать, её красоту сохранять!», «Меняй себя, а не планету!», «Вода — это жизнь! Берегите воду!».

Потом участники мероприятия провели флэшмоб, в котором собравшиеся выстроили фигуру, повторяющую контуры цифры 60.

Все участники экосубботы получили сертификаты.