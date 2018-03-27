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В Пижемском природном заказнике запретили подводную охоту
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В Пижемском природном заказнике запретили подводную охоту 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Министерство охраны окружающей среды Кировской области сообщило об изменениях в границах и режиме охраны государственного природного заказника регионального значения «Пижемский».
В частности, здесь запрещается подводная охота.
В соответствии с режимом охраны заказника на его территории ограничена хозяйственная деятельность, в том числе промышленное рыболовство. Любительское и спортивное рыболовство допускаются.
“До последнего времени допускалась и подводная охота. Однако бурное развитие этого вида рыболовства среди населения в условиях чистой воды и небольших глубин рек в границах заказника стало наносить серьёзный ущерб водным биологическим ресурсам и в первую очередь маточному поголовью таких ценных видов рыб, как судак и стерлядь. Поэтому сейчас в пределах территории заказника подводная охота запрещена”, — сообщили в министерстве.
В ведомстве напоминают, что наказание за правонарушение в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 20; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования.
Добавим, что в режим особой охраны природного заказника «Пижемский» также внесены некоторые изменения, например, в пределах территории заказника запрещен проезд всех видов механических транспортных средств и внедорожной самоходной техники вне автомобильных дорог общего пользования и др.
СПРАВКА
Природный заказник «Пижемский» имеет особо ценное значение для поддержания и восстановления водных биогеоценозов, сохранения в естественном состоянии уникальных природных объектов области.
Все виды хозяйственной деятельности на территории заказника (сельскохозяйственная, лесохозяйственная, охотхозяйственная, рекреационная и пр.) должны согласовываться с КОГБУ «Областной природоохранный центр».
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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