Волонтеры будут информировать болельщиков ЧМ-2018 о нормах экологического поведения

Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский во время расширенного заседания коллегии ведомства.

Информировать болельщиков чемпионата мира-2018 по футболу в Москве о нормах экологичного поведения будут волонтеры.

— Мэром Москвы утвержден комплекс мер по охране окружающей среды в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Он содержит 29 мероприятий, реализуемых с 2016 по 2018 годы. Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщикам, о раздельном сборе отходов на стадионах и в Москве, станут своеобразными проводниками темы экологии в праздник футбола для болельщиков и гостей столицы, — пояснил Антон Кульбачевский

По его словам, столичное волонтерское движение насчитывает порядка 30 тысяч человек. Все они принимают участие в различных социально-значимых городских проектах, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Он также считает, что система экологического мониторинга и предупреждения климатических аномалий должна быть общей для Москвы и Подмосковья . По словам главы департамента, столичные власти обсуждают возможность создания экотехнопарков для переработки мусора.

Экотехнопарк будет отличаться от классического полигона твердых бытовых отходов. Он будет представлять из себя промышленный объект, на котором будут проводиться все стадии переработки отходов — сортировка, выделение вторсырья, сжигание, а также обезвреживание элементов, которые невозможно переработать, и их последующая утилизация.

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