Орловскую свалку показали с высоты птичьего полета

В YouTube 27 марта опубликована запись, сделанная квадрокоптером на полигоне твердых бытовых отходов под Орлом.

Свалка впечатляет своими размерами. Массивные грейдеры и грузовики выглядят мошками на этой горе. Видны ручьи, стекающие со склонов. «Роятся» птицы.

Полигон эксплуатируется уже 45 лет. Ежегодно на свалку привозят около 140 тысяч тонн бытовых и промышленных отходов. По заверениям властей, принято решение осуществить поэтапную рекультивацию. Это означает, что постепенно на участках будет прекращаться прием отходов и территория будет пересыпаться инертной грунтовой массой. Конкретных сроков закрытия объекта потенциального экологического риска никто не называет.

Жители ближайших населенных пунктов говорят, что живут, словно в аду: смрад, потоки гнили, огромные крысы и стаи собак.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мэр Орла опасается, что бизнес сбежит со свалки

«Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой