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Орловскую свалку показали с высоты птичьего полета
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Орловскую свалку показали с высоты птичьего полета 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В YouTube 27 марта опубликована запись, сделанная квадрокоптером на полигоне твердых бытовых отходов под Орлом.
Свалка впечатляет своими размерами. Массивные грейдеры и грузовики выглядят мошками на этой горе. Видны ручьи, стекающие со склонов. «Роятся» птицы.
Полигон эксплуатируется уже 45 лет. Ежегодно на свалку привозят около 140 тысяч тонн бытовых и промышленных отходов. По заверениям властей, принято решение осуществить поэтапную рекультивацию. Это означает, что постепенно на участках будет прекращаться прием отходов и территория будет пересыпаться инертной грунтовой массой. Конкретных сроков закрытия объекта потенциального экологического риска никто не называет.
Жители ближайших населенных пунктов говорят, что живут, словно в аду: смрад, потоки гнили, огромные крысы и стаи собак.
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Полигон ТБО под Орлом намерены эксплуатировать еще 30 лет  Сообщение Орловскую свалку показали с высоты птичьего полета появились сначала на РИА 57.
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