Мэр Орла опасается, что бизнес сбежит со свалки

На рабочем совещании 27 марта чиновники обсудили вопрос закрытия полигона отходов, который находится под Орлом. Жители соседних населенных пунктов жалуются, что живут как в аду из-за ароматов, антисанитарии и выбросов.

Полигон эксплуатируется уже 45 лет. Ежегодно на свалку привозят около 140 тысяч тонн бытовых и промышленных отходов.

— Эксплуатирующая организация ежеквартально проводит мониторинг состояния воздуха как в пределах полигона, так и в санитарно-защитной зоне, — сообщил замначальника управления городского хозяйства Александр Филатов . — Превышения предельной концентрации токсичных веществ не наблюдается. Очевидно, что объект, накопивший такое количество отходов, является объектом потенциального экологического риска. На региональном уровне есть решение осуществить поэтапную рекультивацию. Это означает, что в пределах его участков будет прекращен прием отходов. Территория будет пересыпаться инертной грунтовой массой, чтобы исключить попадание токсичных веществ в атмосферу, — сообщил Филатов.

Он напомнил, что к 1 января 2019 года в регионе выберут оператора по обращению с отходами, который в силу своих полномочий будет определять сроки проведения конкретных мероприятий, и полигон будет поэтапно выведен из эксплуатации. Какова ответственность действующих сейчас на свалке юрлиц (их по по крайней мере три), Филатов не сообщил.

— Отчисления на рекультивацию должны быть. Если их нет, то мы рискуем «попасть» на бюджет. Это нехорошая перспектива. Завтра они побросают, а бюджет будет рекультивировать, — предположил Новиков.

Напомним, в 2017 году была проведена инвентаризация полигона ТБО. Она показала, что при соблюдении ряда технологических условий и с учетом динамики образования отходов свалка может эксплуатироваться еще 30 лет.

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