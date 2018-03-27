Контейнеры для раздельного сбора мусора поставят на стадионах Москвы во время ЧМ

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят на столичных стадионах во время проведения ЧМ-2018. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский , сообщает Агентство «Москва»

По его словам, на стадионах появятся бачки для четырех видов отходов. Весь мусор, собранный во время ЧМ, будет переработан. Количество бачков пока неизвестно, оно будет согласовываться со службой безопасности. Кульбачевский добавил, что такая практика применяется на стадионах по всему миру.

Ранее он отметил, что волонтеры будут информировать болельщиков о нормах экологического поведения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 российских городах.