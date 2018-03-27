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Контейнеры для раздельного сбора мусора поставят на стадионах Москвы во время ЧМ по футболу
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Контейнеры для раздельного сбора мусора поставят на стадионах Москвы во время ЧМ по футболу 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Мир24
На стадионах появятся бачки для четырех видов отходов. Весь собранный во время проведения чемпионата мусор будет переработан. Как заявил руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, в экологическом плане город полностью готов к проведению чемпионату мира и приему иностранных гостей. Он также отметил, что власти Москвы планируют создать институт общественных экологических инспекторов. По словам Антона Кульбачевского, в настоящий момент готовится проект соответствующих поправок в законодательство.
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