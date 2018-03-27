Контейнеры для раздельного сбора мусора поставят на стадионах Москвы во время ЧМ по футболу 

На стадионах появятся бачки для четырех видов отходов. Весь собранный во время проведения чемпионата мусор будет переработан. Как заявил руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, в экологическом плане город полностью готов к проведению чемпионату мира и приему иностранных гостей. Он также отметил, что власти Москвы планируют создать институт общественных экологических инспекторов. По словам Антона Кульбачевского, в настоящий момент готовится проект соответствующих поправок в законодательство.