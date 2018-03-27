«Сегодня 90% отходов возится на несанкционированные свалки»

«Основная причина огромного количества несанкционированных свалок и нехватки нормальных объектов, в том что в этой системе работают тысячи операторов, которые могут возить отходы куда угодно, как на законные, так и незаконные объекты. И проконтролировать их практически невозможно. Долгое время эта отрасль была в стагнации, у нас экологическое законодательство не стимулировало строить объекты, вводить сортировки, контролировать потоки. Сейчас введение института регионального оператора по обращению с отходами, введение ставок и нормативов по утильсбору, а также платы за негативное воздействие на захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) позволяет в короткий срок провести настоящее реформирование отрасли.

В соответствие с действующим законодательством, все субъекты Российской Федерации должны не позднее 1 января 2019 года не только выбрать регионального оператора, но те уже должны приступить к фактической работе. Институт регионального оператора позволит перейти на цивилизованные рельсы всей стране. Оператор под контролем будет возить отходы только на законные объекты. Если на территории субъекта есть объекты, которые можно использовать и по нормам экологической безопасности, и по проектной вместимости, он будет это делать. Но если объекты уже старые и не соответствуют требованиям, ему придется строить новые. Это сортировки, полигоны, перегрузочные мощности.

То, что, например, в Балашихе долго не закрывали объект, видимо, объясняется тем, что, по крайней мере по документам, все было нормально. Могу сказать, что сейчас статистику собирать тяжело, потому что многие объемы отходов просто не учтены и соответственно Росприроднадзор не всегда может проверить, какой объем хранится на полигоне. Ведь до введения института регионального оператора мусорный рынок был если не черным, то точно серым.

Допустим, если взять Астраханскую область , где уже перешли на работу с региональными операторами, то сейчас на законные объекты везется больше 90% отходов. До этого в лучшем случае было 40%. Конечно, еще остаются нелегальные перевозчики, которые заключают договора с отдельными лицами и под видом „иных отходов“ вывозят ТКО, но мы с ними боремся. Прелесть регионального оператора в том, что он обязан обеспечить контроль всех потоков твердых коммунальных отходов, и, если он привлекает на субподряд транспортировщика, то будет контролировать, как и куда тот их отвозит.

Конечно, с наведением порядка расходы станут выше. Мы должны понимать, что на сегодня 90% отходов возится на несанкционированные свалки, а любое законное действие будет стоить дороже. В среднем кубометр мусора будет стоить 600-800 рублей, что касается платы на человека в месяц — это ориентировочно от 50 до 150 рублей в зависимости от того, сколько мусора мы образуем. Если взять обычную платежку, то, по оценкам специалистов ЖКХ, прибавка к стоимости всех коммунальных услуг составит 1-2%».